Se quejan en redes del deterioro físico de los participantes en Survivor México

Delmy fue la expulsada de Survivor México, la semana pasada, reality que ha causado polémica en redes sociales por las condiciones precarias en las que viven los participantes.

Fue precisamente su salida la que comenzó a dar de qué hablar sobre este tema de las condiciones físicas en las que viven, en ‘Venga la Alegría’ contó los problemas de salud que enfrentó luego de salir del programa.

“Ustedes pudieron ver lo que me pasó en las manos por falta de hierro y potasio. Dolores musculares, dolor de huesos por la falta de comida. La verdad tuve tantas enfermedades que ni siquiera me lo imaginé, o sea mi cuerpo me traicionó muchísimo”

Delmy