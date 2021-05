Me sentí ofendida por las declaraciones de Donald Trump: Lupita Jones

Frente a la incógnita: ¿México enviará candidata al Miss Universo? Lupita Jones puso en tela de juicio tal posibilidad tras las declaraciones de Donald Trump (que funge como socio mayoritario) contra México.

"Me siento ofendida. Tengo que enfriar la cabeza y tomar decisiones frías. Lupita Jones está enojada, pero como directora de una empresa debes tener cabeza fría", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva cuando éste la cuestionó sobre el tema.

"El señor Trump no es el único dueño de la empresa (Miss Universo). Es el más visible porque le encanta la faranduleada. Desde las primeras declaraciones contra González Iñárritu, no me quise pronunciar, pero sí me comuniqué con Paola Shuber, la presidenta de la empresa. Yo entreno niñas para ganar no para que vayan a sufrir malos tratos y discriminación. Ella me garantiza el primer trato".

"En el momento en que considere que la integridad emocional y trato digno a nuestra chica pueda estar en riesgo, si consideraría no participar. No se puede generalizar, tenemos problemas en todos lados. Hay que ver lo que pasa en casa, cualquiera tiene un arma y mata gente en iglesias y escuelas. Eso pasa en EU. No se puede juzgar a la ligera sin medir las consecuencias".

Jones asegura que aunque no es un hecho que México participe aunque su candidata Wendy Esparza sí desea asistir, decisión que apoya porque “hay que evitar que le sumen otras cosas a los mexicanos, que no nos tachen de cobardes y agachones”.