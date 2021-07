Issabela Camil, molesta por las declaraciones de Natália Subtil

Issabela Camil, esposa de Sergio Mayer, no dudó en expresar la molestia que le causaron las declaraciones de Natália Subtil, en el programa “Las tardes con la Bigorra” donde la modelo señaló que la familia Mayer la tiene en desamparo a ella y a la bebé.

Issabela señaló en entrevista que se encuentra decepcionada de la modelo, debido a que Natália fue arropada y bien recibida por su familia, quienes se desvivieron en atenciones para ella y la pequeña Mila.

“Decir que no la arropamos, que no la queremos y que no tenemos nada que ver con ella, me parece muy lamentable, muy triste y, además, innecesario. No entiendo por qué lo dice, no sé qué papel quiere jugar. Realmente a mí sí me molestaron sus declaraciones porque entró al núcleo de mi familia; mi padre (se portó) divino con la niña, mi mamá igual, le dio atención, amor y cariño. Entonces, estas cosas que dice, no me explico (por qué las dice)”, confesó Camil.

Con información del programa Hoy.