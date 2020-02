Dayanara Torres se somete a su último tratamiento contra el cáncer

A un año de que la Miss Universo 1993 fuera diagnosticada con cáncer en la piel, esta terminó con su tratamiento y sólo espera los resultados finales

A través de su cuenta de Instagram, Dayanara Torres compartió con sus seguidores que el martes 25 de febrero fue un día muy importante para ella, ya que acudió a su último tratamiento contra el cáncer.

Durante un año la Miss Universo 1993 se sometió a un duro tratamiento para combatir un cáncer de piel en fase tres que le fue diagnosticado.

A inicios del 2019 la reina de belleza tuvo que enfrentarse a una dura enfermedad, pero gracias al apoyo de su familia, amigos y sus dos hijos fruto de su matrimonio con Marc Anthony, la modelo pudo mantener una actitud positiva.

Desde que el 4 de febrero del 219, Dayanara Torres anunciará en redes sociales que tenía cáncer de piel, la jueza de “ Mira quién baila ” compartió en Instagram cada paso de su tratamiento.

La puertorriqueña compartió un sentido video de la manera como acudió al hospital para su diligencia médica, acompañada de sus seres queridos y varios amigos.

“Último Tratamiento #18. Que año tan lleno de emociones, incertidumbres, fatigas, dolores intensos que no me han dejado descansar y muchas veces hasta dormir, subida de peso, nauseas a diario, y hasta todo me sabe a metal... pero un año lleno de aprendizaje... Que lección de experiencia tan fuerte para mi”, es parte del mensaje que compartió la reina de belleza.

Fueron 18 sesiones a las que se tuvo que someter Dayanara para poder erradicar la enfermedad. También se sometió a una cirugía en la cual le removieron dos nódulos linfáticos de la pierna, dejándole 77 puntadas detrás de la pantorilla, la rodilla y la pierna.

A pesar de que se encontraba muy feliz por haber terminado con el tratamiento, Dayanara Torres pidió a sus seguidores seguir orando por su salud, ya que será hasta marzo cuando tenga un resultado final.

“Hoy es un Gran Dia para mi y para mi familia! Orando y Suplicando ahora de rodillas para q en Marzo cuando tenga todos mis exámenes salga TODO NEGATIVO. Gente! Más q nunca no me suelten...la oración llega no importa desde cuan lejos venga!” Dayanara Torres

En todo momento la modelo estuvo acompañada por su familia y amigos, y en su último tratamiento esto no podía ser diferente por lo que sus hermanos José y Ricky viajaron a Los Ángeles para acompañarla en este momento.

“Mi hermano Ricky voló desde #PuertoRico hasta #LosAngeles y luego mi hermano mayor Jowie viajo desde Arizona de sorpresa para estar conmigo hoy… que es un día muy importante para mí” Dayanara Torres

¿Cómo empezó la lucha de Dayanara Torres contra el cáncer?

De acuerdo con un video compartido por Dayanara Torres su lucha contra el cáncer empezó cuando su entonces prometido Louis D’Esposito le pidió que acudiera al médico para que le revisara un extraño lunar que tenía detrás de la rodilla.

“Mi prometido Louis que me suplicó mil veces que hiciera la cita, me hizo una cita y después de una biopsia y una segunda cirugía, los resultados fueron positivos” Dayanara Torres

A partir de ese momento inició su tratamiento de inmunoterapias y radioterapias para atacar el melanoma en etapa tres. También se sometió a una cirugía en donde le removieron gran parte de la parte de atrás de su rodilla y otra parte de su piel donde se había expandido.