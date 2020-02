Danna Paola enfrentará demanda tras cancelar show en Mazatlán

Danna Paola habría preferido ir a grabar a España antes que formar parte del Carnaval de Mazatlán, evento con el que ya estaba comprometida.

No todo es felicidad en la vida de Danna Paola. Verás, la jueza de La Academia tendrá que hacerle frente a un problema legal pues hace unos meses canceló una presentación en Mazatlán, razón por la que quieren demandarla.

De acuerdo con el periodista Gil Barrera, hace unos meses los organizadores del Carnaval de Mazatlán 2020 contactaron a Danna Paola y la empresa de entretenimiento Westwood para que la actriz y cantante fuera parte del magno evento; sin embargo, aunque se acordó que así sería no se presentó.

Los organizadores comenzaron a preocuparse porque no tenían comunicación constante con la también actriz y aunque dieron por hecho que su presencia era más que segura debido a que le pagaron a ella, y a la empresa que la maneja, medio millón de pesos, quedaron sorprendidos cuando de último momento les cancelaron.

“A Danna le valió un pepino que miles de mazatlecos se quedaran esperándola, los cambió por irse a grabar una cosa a España y si bien regresó la lana, los dejó con la bronca de la cancelación” Gil Barrera. Periodista

De acuerdo con Radio Fórmula, la empresa Westwood propuso a otra personalidad para el carnaval, pero los organizadores no cedieron ya que su único interés era la cantante de “Sodio”.

Resulta que en aquel momento la actriz dio prioridad a las grabaciones de la serie “Élite”, razón por la que viajó a España, por ello, José Ángel Tostado, encargado del Instituto de Arte y Cultura de Mazatlán demandará a la famosa por daños y perjuicios.

Reporteros no tardaron de ir en busca de Danna para preguntarle al respecto. ¿Qué dice ella? La estrella asegura no tener idea de la supuesta demanda que interpondrán en su contra y asegura que no tiene nada que ver ya que la mayor parte del tiempo está concentrada en su gira. “Las fechas que sólo nosotros confirmemos son reales”, concluye.