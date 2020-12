Danna Paola adornó su cuerpo con 3 tatuajes a días de concluir este 2020.

La actriz y cantante Danna Paola lo tenía claro, cerraría el 2020 con nuevo tatuaje o mejor dicho con tres. Así es, la artista aprovechó su visita a un estudio de tattoos y piercings para adornar su cuerpo en un solo día con tres diseños.

Propiamente Danna Paola publicó en su cuenta de Instagram las fotos de sus nuevos tatuajes. Publicación que acompañó con la palabra “Fiorire 2020” debido a que “solo queda florecer desde el alma”.

El primer tatuaje se lo realizaron en la muñeca derecha, se trata de dos letras “X”; el segundo le fue plasmado en la espalda y se trata del símbolo infinito en forma de corazón, mientras que el tercero es la palabra “Floreciendo” en idioma italiano y escritura manuscrita.

Las reacciones no se hicieron esperar: “¿Tu mamá sabe de esto?”, “Qué bonita eres”, “Toda una diosa”, “Quiero ser ese tatuaje”, “Vos ya pudiste florecer desde el alma”, “Este año definitivamente fue tuyo”, “Florecer del alma y del corazón”, ¿En serio te tatuaste el 2020?”, “Eres perfecta”, “Me voy a tatuar tu nombre”, “Y así te conviertes en el mejor ser humano desde adentro hacia afuera”, “Diosa”, son algunos de los comentarios de la publicación que en menos de 24 horas superó el millón y medio de Me Gusta.

Cabe mencionar que estos tatuajes se suman a los tres que Danna Paola ya se había realizado en anteriores ocasiones, que son nada menos que una flor en su muñeca izquierda, un beso en el hombro y una inscripción en su costado.

Danna Paola anuncia concierto virtual

Por otro lado y una vez que concluya este 2020, Danna Paola comenzará a prepararse para el concierto virtual que ofrecerá el próximo 13 de febrero de 2021.

El show “Welcome to my break up party” se transmitirá vía streaming. El acceso cuesta 229 pesos. Este se transmitirá en México el 13 de febrero mientras que en España se verá hasta el 14 de febrero.