VIDEO: Tras bullying en su carrera, Danna Paola estuvo a punto de estudiar gastronomía

Afortunadamente la situación cambió para la cantante mexicana Danna Paola y continuó actuando y cantando.

Danna Paola viajó a España para comenzar la promoción a la tercera temporada de la serie ‘Élite’. La actriz y cantante mexicana sorprendió al declarar que antes de esta gran racha, sufrió de bullying en el medio artístico.

Fue durante entrevista de ‘La Resistencia’, que la actriz mexicana comentó que estuvo a punto de abandonar el medio artístico porque nadie la tomaba enserio y los productores no creían en ella.

“Hace siete años estuve a nada de retirarme del medio artístico porque estaba harta y quería estudiar gastronomía en Le Cordon Bleu” Danna Paola. Cantante

Danna Paola en entrevista para el programa reveló que a pesar de que pudiera considerase que tuvo las cosas fáciles debido a que inicio su carrera profesional desde muy pequeña, la intérprete de “Sodio” confesó que no fue así.

“Siempre sufrí mucho bullying porque la gente no creía en mí, no me tomaban en serio. Fue complicado”. Danna Paola. Cantante

Afortunadamente la situación cambió para la mexicana y ahora vive uno de sus mejores momentos tanto en la música como en la actuación. Además de su éxito en la pantalla chica, también sigue triunfando con su gira de conciertos.