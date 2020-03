“Sí pude salir de España”: Danna Paola revela todo lo que vivió por el coronavirus

A través de Stories de Instagram, la cantante aclaró que los conciertos programados en México continúan en pie

En entrevista para un medio español, Danna Paola reveló que la gira promocional en México de la tercera temporada de Élite se había cancelado a causa de la alerta sanitaria por el coronavirus.

Tras estas declaraciones surgió el rumor de que la actriz no había podido salir de España. Sin embargo, es la cantante quien a través de sus Stories de Instagram habló sobre cómo le afectó el Covid-19 y aclaró si se cancelaran sus conciertos en México.

Frente al coronavirus, te sientes... INFORMADO TEMEROSO NO SE ¿QUÉ ES EL COVID-19?

A través de una serie de videos, Danna Paola compartió con sus seguidores la situación que vivió en Europa, continente en el que a diferencia de México por el grado de contagio se han extremado las medidas sanitarias en los aeropuertos y se han cancelado eventos masivos.

“Ya volví a México. Sí pude salir de España; fue complicado, igual tenía muchísimo miedo de subirme al avión, pero yo estoy bien” Danna Paola

Danna Paola confirma que ya se encuentra en México Instagram @dannapaola

En cuanto los rumores de que no podía salir de España, la actriz señaló que fueron mentira y que si no se había manifestado en sus redes sociales era porque necesitaba un descanso de toda la información que estaba circulando.

“Me desconecté de social media porque necesitaba un detox de todo, pensar, valorar, estar con mi gente, disfrutar, un poco estar por allá y tomar conciencia acerca del caso” Danna Paola

Danna Paola confesó que la situación con el coronavirus si la estreso un poco, aunque señaló que lo más importante es tomar precauciones pero sin caer en pánico.

“La verdad me tiene muy estresada y no quiero que todo el mundo entre en sicosis, sino tomar las medidas necesarias, coherentes, informarnos del caso y no tomarlo a la ligera” Danna Paola

La actriz de Élite le pidió a sus seguidores ser responsables de la información que se comparta en redes sociales, ya que circulan datos que no son ciertos y sólo crean alerta en la población .

“Tampoco entrar en un circulo vicioso de hablar más del tema que, de por sí, todo está delicado. No compartan audios ni cadenas de WhatsApp” Danna Paola

La actriz puntualizó que si bien en México no se está viviendo una situación como la que vive España y Madrid, se tiene que tomar precauciones para evitar un contagio .

“Ya sabemos las medidas, seamos consientes, inteligentes y pacientes, no quiere decir que si en México no hay muchos casos estamos exentos” Danna Paola

Danna Paola habla sobre cancelar sus conciertos en México por Coronavirus

En sus Stories de Instagram, Danna Paola puntualizó que si bien su equipo se encuentra trabajando para tomar medidas que ayuden a proteger a las personas y evitar la propagación del coronavirus, hasta el momento no se ha cancelado su gira por México.

De acuerdo con la cantante estará al pendiente de las medidas que implemente el gobierno, pero detalló que todo dependerá de cómo avance la situación epidemiológica.