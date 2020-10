Danna García fue acosada sexualmente por director de cine

La actriz recuerda que un director de cine la quiso besar y desvestir mientras la acorralaba en un garage.

Actrices y actores tienen un sueño en común, todos ellos quieren llegar a Hollywood y ver su nombre en los créditos de una exitosa película, es por eso que muchos se van a vivir al extranjero. Tal es el caso de Danna García quien se fue a vivir a Los Ángeles en busca de cumplir su gran sueño.

La nacida en Medellín, Colombia creía firmemente que su talento le abriría las puertas de importantes proyectos, pero no fue así, antes debía pasar difíciles pruebas según le hizo saber un director de cine que se propasó con ella.

En entrevista con Jomari Goyso para el programa Sal y Pimienta, la actriz de la exitosa y controversial serie “El señor de los cielos” recordó haber sufrido acoso sexual cuando vivía en Los Ángeles, donde jamás volvería al menos no para residir.

"Siempre esta carrera se hace de momentos duros que nadie ve. Honestamente por eso nunca quise regresar a vivir a Los Ángeles”, dijo para posteriormente confesar que fue un director de cine del cual no quiso revelar el nombre.

"Un director me dijo: 'necesitas ser más sensual, necesitas mostrar más sensualidad cuando nos visites a nosotros’”, agregó reprochando que hasta para pedir trabajo tenía que usar su cuerpo y no su currículum, ya molesta se sinceró y reveló que aquel hombre la acosó sexualmente.

“Me invitó a una cena con (un famoso actor) y yo estaba fascinada y después de la cena me dice que subiera a su casa”, recuerda para continuar relatando que todo fue una trampa saque una vez que ella rechazó la invitación excusándose porque tenía clase de actuación temprano, él la acompañó a su coche y el garage la acorraló contra una pared, la quiso besar y la intentó desvestir. “Una cosa muy pesada que yo nunca viví en Latinoamérica”, lamenta.

Asegura que en ese momento no habló de su acoso debido a que su manager le aconsejó no decir nada. "me dijo: ‘de eso no se habla, next. ¿Te pasó algo? ¿Hay que ir a la policía? Next’”, concluyó.