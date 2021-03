Tras terminar su relación con Michelle Renaud, Danilo Carrera revela que ha recibido amenazas por parte de sus fanáticos

El pasado 25 de enero, Michelle Renaud y Danilo Carrera confirmaron que su relación había llegado a su fin. Ambos famosos detallaron que existía un gran amor, pero sus planes a futuro no coincidían.

Tras la noticia, el actor dijo que ha recibido amenazas para que regrese con la famosa. De acuerdo con Carrera algunos fans incluso señalan que se van a suicidar si no retoma su relación amorosa con la protagonista de la telenovela ‘ Quererlo Todo ’.

Danilo Carrera recibe amenazas por terminar con Michelle Renaud

En entrevista para el programa ‘Suelta la Sopa’ Danilo Carrera destacó que los fanáticos no han podido superar la ruptura con Michelle Renaud por lo que los llenan de mensajes para que puedan regresar.

“Yo creo que todo mundo tiene esa fe, esa ilusión cuando hay amor. Michelle es una mujer increíble, es hermosa, generosa, inteligente, guapa, madura, los entiendo” Danilo Carrera

El actor confesó que incluso los comentarios han llegado a las amenazas, ya que las personas quieren que retome su noviazgo con Michelle Renaud. En este sentido destacó que incluso los usuarios le señalan que se van a suicidar.

“Casi casi que, amenazándome, diciéndome 'si no vuelves me suicido', o sea, no, y recibo muchísimos” Danilo Carrera

Danilo Carrera reveló que con el tiempo ha podido aprender a manejar la presión que le ponen los fanáticos para que no le afecten en su vida personal.

En su momento Michelle Renaud destacó que aunque hay mucho amor decidieron terminar ya que se encuentran en etapas muy diferentes y decidieron poner fin a su noviazgo.

“Platicamos y queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, yo quiero hijos y él también, pero no ahorita. Tenemos la misma edad, 32 años, yo estoy adelantada en procesos. Creo que ya estoy en la edad de hacerlo, pero estamos adelantados en procesos, tengo un hijo, quiero otro hijo ya pronto, quiero una familia” Michelle Renaud

Tras terminar las grabaciones de la telenovela ‘Quererlo Todo’, Danilo Carrera se encuentra realizando diferentes acciones benéficas además de que se encuentra promocionando su libro ‘Cuando nadie me ve’.