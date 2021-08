Danilo Carrera niega que su ruptura con Michelle Renaud sea por publicidad

Seguimos sin entender. Danilo Carrera nuevamente se derrite de amor al hablar de Michelle Renaud, a quien describe como una mujer increíble, única, mágica, a la que adora y admirar por su madurez; sin embargo, aunque los actores dicen estar mejor que nunca no dejan abierta la posibilidad de una reconciliación.

Verás, en una nueva entrevista para el programa Despierta América, Danilo Carrera se dice agradecido por su romance con Michelle Renaud, mismo que concluyó una semana atrás, cuya ruptura está dando de qué hablar y es que ambos se dicen admirar, respetar y amar más que nunca, por lo que ya surgieron los rumores sobre una posible estrategia de publicidad para la telenovela “Quererlo todo”.

Al respecto, Danilo niega que su separación sea publicidad puesto que la telenovela “Quererlo todo” desde su estreno ha mantenido un alto rating, incluso éste llega a los 3 millones de espectadores por lo que agradece que la gente los prefiera sobre otros programas de televisión.

“Creo que el rating no subió por nuestro anuncio porque en rating estamos más alto de lo que se puede estar. Tener 3 millones de audiencia a las 3 de la tarde es inaudito. Somos un gran éxito gracias a ustedes que no ven en sus casas. Ya no podemos pedir más”

Danilo Carrera. Actor