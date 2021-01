Daniela Romo recuerda el día que bailó 'Lambada' con Juan Gabriel, momento que concluyó con agarre de trasero.

Daniela Romo fue una gran amiga de Juan Gabriel por lo que el día que se enteró de su muerte inevitablemente se quebró pues había perdido a su cómplice. La confianza entre ambos era tanta al punto que ella le tocó el trasero (y por bastantes segundos).

No se trata de ningún rumor, existe un video que lo prueba. Verás, Daniela Romo baila con el llamado ‘Divo de Juárez’, al ritmo de “Lambada" la pareja pronto se olvida de los testigos. JuanGa toma la mano de la actriz y la coloca en su trasero. Ella agarra confianza y con la otra mano le termina de acaparar las pompas.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Qué gran recuerdo, con un grande de la música”, “¿Qué tal? Que recuerdos tan gratos”, “Este video es el motivo de mis desvelos, no para de reproducirse en mi pareja”, “Qué maravilloso regalo”, “Ah caray! Solo faltó cambiarle a la canción: ‘Las manos quietas’”, “Tremendo movimiento de caderas”, “Era la bachata de hoy”, “Que buena divertida y que buena agarrada. Los 80’s… Wow”, se lee entre los comentarios del video que Daniela Romo compartió en su cuenta de Instagram.

Juan Gabriel cumplió 71 años de edad

El recuerdo llega a pocos días de que Juan Gabriel celebrará su cumpleaños número 71. Esto ocurrió el pasado 7 de enero, día en que famosos y personalidades recordaron al 'Divo de Juárez' e incluso le rindieron breves homenajes prestándole su voz a algunos sus exitosos temas.

Por su parte, Joaquín Muñoz, exasistente del intérprete de Noah Noah, aprovechó el día para insistir que aún vive y que próximamente tomará una decisión sobre aparecer o no esté 2021 ya que no ha podido hacerlo porque el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador no le ha brindado su apoyo tal y como supuestamente se lo solicitó desde hace varios meses.