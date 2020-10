Daniela Luján dejó entrever que tiene terror de volver a cantar como solista.

En una entrevista que circula en YouTube de la actriz Daniela Luján, quien se hizo famosa desde pequeña gracias a su personaje cuando niña al protagonizar la telenovelas Luz Clarita y El diario de Daniela.

Daniela también mostró su decepción de la música durante la charla con el reportero Edén Dorantes donde afirmó que ya no está interesada en volver a cantar, salvo que sea como parte de un papel en algún proyecto en especial.

"Ay no, ya no, o sea, si es un personaje que canta, sí, pero yo como solista, ya nunca”, dejando entrever que tuvo una mala experiencia en el pasado, y aunque no contó la razón que la llevó a tomar esa decisión, habló de su nuevo proyecto.

"Como solista, ya nunca", Dijo Daniela Luján quien intentó el éxito en un tiempo en ese terreno de la música, pero no lo logró crecer, y hoy ya no le interesa volver a intentarlo, pues prefiere actuar.

Sin abundar mucho en el tema sobre la música, Daniela prefirió hablar de su actual participación en el programa de televisión Una Familia de Diez, el cual se transmite actualmente por El Canal 2 de Televisa, Las Estrellas.

Contó que les ha ido muy bien. Dijo que es un proyecto con mucho ángel y la gente lo quiere mucho. Es por eso que todo el elenco está agradecido, se han hecho personajes muy entrañables.

Luján se dijo agradecida de formar parte de este proyecto y poder interpretar a Gaby, además confiesa que se divierte mucho al interpretarla y ve como una gran fortuna la oportunidad de regresar a la actuación, tras varios años, y que mejor que en Una Familia de Diez, que tanto éxito ha tenido.