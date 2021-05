“Él ni había nacido”: Daniela Luján habla de comentario que borró Christian Nodal sobre Belinda

Tras anunciarse la relación entre Belinda y Christian Nodal, con su característico sentido del humor decidió realizar El Capi Pérez una broma que no le pareció al cantante y que incluía a Daniela Lujan.

A semanas de verse involucrada en la pareja, la actriz decidió responder a la situación y en una reciente entrevista señaló que ella quedó metida en un problema que no tenía nada que ver.

La polémica comenzó el pasado 10 de agosto cuando Nodal compartió un video en el que aparecía con Belinda. En post del cantante, el conductor envió un mensaje en el que recordaba la supuesta rivalidad que tenía con la también estrella infantil.

“Nunca la cambies por Daniela Luján, porfa”, fue el mensaje que envió el presentador.

De inmediato, Christian Nodal borró el comentario. Algo que no le pareció al Capi Pérez quien recurrió a Instagram donde habló de la situación y detalló: “Yo pensé que íbamos a ser amigos por siempre”.

También señalaba que con eso se acababa su posible amistad.

“De verdad le vi potencial a nuestra amistad y ahora veo que no va a ser posible, ni modo, no le puedes caer bien a todos. Yo ya estaba listo para ponerle un espacio a Christian Nodal al lado de Valentín Elizalde”

Su comentario hacía referencia a la ocasión en que Daniela Luján sustituyó a Belinda en la telenovela ‘Cómplices al rescate’. Esta situación generó gran polémica en su momento ya que la telenovela infantil tenía un gran éxito, generando rumores de una supuesta rivalidad.

Aunque ambas actrices han señalado que en realidad no hubo un pleito entre ellas y que todo fue organizado por sus propios seguidores y los medios de comunicación, se sigue recordando su supuestos problemas cuando eran niñas.

En entrevista para el programa de radio ‘Lavando Ajeno’, Luján habló sobre la broma del conductor de VLA y puntualizó que a ella la involucraron en un tema que no tenía nada que ver.

“¿Me embarraron a mí? Ay no por favor”

Además, señaló que entiende a Christian Nodal pues es un tema que seguramente él no conocía.

“¿Cómo le iba a causar gracia? Él ni había nacido cuando existió esa referencia, no tiene idea de la referencia, él no la vivió. Seguramente no lo entendió y por eso lo borró”

Daniela Luján