Daniela Berriel demandará a juez que dejó libre a Eduardo Ojeda

El abogado de Daniela Berriel señaló que el juez incurrió en varias irregularidades al dejar libre a Eduardo Ojeda, por ello lo demandarán, reveló

Daniela Berriel demandará al juez que el pasado viernes 9 de abril dejó en libertad a Eduardo Ojeda Franco, el hombre a quien identifica como su presunto violador, al considerar que la medida estuvo llena de irregularidades.

Así lo informó Xavier Olea, abogado de Daniela Berriel, quien junto con la afectada y sus padres acudió al programa ‘Venga la Alegría’ para hablar sobre los futuros pasos a seguir en su búsqueda de justicia.

“Sucedió un acto de enorme corrupción y de una gran injusticia. Estamos desilusionados del poder ejecutivo y judicial del estado de Guerrero” Xavier Olea, abogado de Daniela Berriel

¿Por qué el juez del caso dejó en libertad a Eduardo Ojeda, presunto violador de Daniela Berriel?

Xavier Olea explicó que Eduardo Ojeda Franco quedó en libertad después de que su defensa solicitara que se le tomara una muestra de sangre para compararla con el material genético que se obtuvo del cuerpo de Daniela Berriel en marzo de 2020, cuando presentó la denuncia.

"Eso lo pidieron el día martes, el día miércoles le hicieron la prueba y el día jueves un perito químico determinó que la comparación entre la sangre de Eduardo con el material genético que se había encontrado en Daniela no era compatible. Que sí había la muestra de un masculino, pero que no era Eduardo" Xavier Olea, abogado de Daniela Berriel

Ante ello, los abogados de Eduardo Ojeda solicitaron una audiencia de sobreseimiento para que recuperara su libertad.

"El juez consideró, así fueron sus palabras en la audiencia: 'sí la violaron, pero no tengo evidencia de que haya sido Eduardo" Xavier Olea, abogado de Daniela Berriel

Abogado de Daniela Berriel: Estamos ante un probable "acto de corrupción"

El abogado de Daniela Berriel dijo que los resultados de los análisis no pueden ser prueba suficiente para exculpar a Eduardo Ojeda.

"El hecho de que no se haya encontrado material genético de él no implica que el hecho delictivo no se haya cometido. La imputación de la víctima es clara y contundente. No sólo eso, en la primera de las audiencias, su agresor, Eduardo Ojeda Franco, y sus testigos, se ubicaron en tiempo, modo y lugar" Xavier Olea, abogado de Daniela Berriel

Xavier Olea considero que al haber ignorado todos esos elementos, el juez del caso posiblemente incurrió en un acto de corrupción.

"Claramente aquí estamos ante una irregularidad enorme del Poder Judicial y muy probablemente un acto de corrupción" Xavier Olea, abogado de Daniela Berriel

El abogado comentó que el paso siguiente será presentar un recurso de apelación por la libertad de Eduardo Ojeda y también procederán a hacer una serie de nuevas denuncias.