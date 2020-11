Al conductor de Ventaneando no le pareció que Yalitza Aparicio condujera el Latin Grammy porque no está involucrada en la industria musical

Pese a la fama internacional de Yalitza Aparicio, Daniel Bisogno vio mal que la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación la invitarán a conducir junto al cantante Carlos Rivera y la actriz Ana Brenda Contreras la 21 entrega anual del Latin Grammy.

El consentido de Pati Chapoy expresó su molestia en el programa Ventaneando, donde tajantemente dijo: “Yalitza no es conductora” para posteriormente argumentar que está mal que se desempeñe en una labor para lo que no está hecha.

Consiente de que la audiencia criticaría su posición, Daniel explicó que su disgusto es porque Yalitza se dio a conocer por su actuación en el multipremiado filme “Roma” de Alfonso Cuarón, por lo que no tenía suficientes conocimientos para adentrarse a la industria musical.

El ataque no paró ahí, tras presentarse una cápsula donde se mostraba cómo fue que la oriunda de Tlaxiaco, Oaxaca recibió la invitación para el magno evento, Bisogno terminó de expresar su molestia agregado que ni Carlos Rivera ni Ana Brenda Contreras estaban lo suficientemente preparados para ser anfitriones de la ceremonia del Latin Grammy 2020: “No son conductores, ninguno de los tres, ni Yalitza Aparicio”.

‘El muñe’ no fue el único en reprobar la decisión de los organizadores, Pati Chapoy lo apoyó:

"Creen que cualquier persona puede hacer el trabajo de otra persona, que cualquiera pude ser conductor” Pati Chapoy

Un empoderado Daniel Bisogno remató:

"Por eso estamos como estamos, zapatero a sus zapatos. Si Yalitza estuvo nominada como mejor actriz al Óscar, que actúe. No se trata de si eres malo o no, es que no eres conductor” Daniel Bisogno

No es la primera vez que Daniel Bisogno se lanza contra Yalitza, anteriormente criticó su romance con un dentista llamado André, quien se rodeó del escándalo al ser tachado de manipulador y vividor.