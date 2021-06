“Kalimba sabe todo lo que ocurrió esa noche y está en mi declaración”: Daiana Guzmán

Daiana Guzmán, la joven que acusó Kalimba de agresiones y violación en el año 2011, respondió las declaraciones que el artista hizo en entrevista con Yordi Rosado en torno al caso y lo llamó cobarde.

En entrevista con el programa Ventaneando la joven no se quedó callada luego de que Kalimba contara que "todo fue un montaje" en su contra y orquestado por Francisco Alor Quezada , procurador de Quintana Roo.

“Está en mi declaración, tal cual, yo no voy a aumentar nada, creo que ya todo mundo conoce este caso. Lo único que puedo decir es que él me violentó, él me violó, él abusó de mí y ya. Él sabe perfectamente cómo pasaron las cosas, él sabe todo lo que ocurrió esa noche o a lo mejor ni se acuerda porque estaba tomado”

Daiana Guzmán considera que Kalimba está haciendo el ridículo al retomar la agresión a 10 años y señalar una conspiración en su contra. "¿Por qué no decirlo antes?, ¿por qué no poner una denuncia antes?" considera la joven.

“Se me hace algo ridículo hablar 10 años después de esto, igual se me hace algo cobarde. ¿Por qué no decirlo antes?, ¿por qué no poner una denuncia antes?, Si lo estaban extorsionando, lejos de perjudicarlo, le hubiera ayudado en el proceso legal que estábamos llevando”

Daiana Guzmán