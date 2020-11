Cynthia Urías reveló que era gran fan de Lupita Jones, pero bastaron unos minutos para que su admiración se convirtiera en decepción

Cynthia Urías reveló que a pesar de no haber participado en los concursos de belleza organizados por Lupita Jones, ella también fue víctima de sus malos tratos y humillaciones.

La exitosa conductora de televisión afirmó que antes de conocer a la ex Miss Universo 1991 la admiraba mucho, pero le bastó un solo encuentro para decepcionarse:

“Me hizo sentir como una cucaracha”

Cynthia Urías

En entrevista con TVyNovelas, Cynthia Urías recordó que cuando recién había llegado a la Ciudad de México, desde Sinaloa, para estudiar actuación, le surgió la oportunidad de conocer a Lupita Jones para intentar colocarse como candidata de la Ciudad de México en su concurso de belleza.

“Yo era su fan, soñaba con conocerla. Venía recién desempacada de mi ciudad natal, Los Mochis... En ese momento pensé: ‘Wow, voy a conocer a Lupita Jones’” Cynthia Urías

Sin embargo, todo ese ánimo terminó en los suelos cuando Lupita Jones la descartó, sin tomarse siquiera la molestia de mirarla , según contó Urías.

“Me hizo sentir como una cucaracha, porque cuando entré al salón del CEA para que me viera nunca levantó la mirada. Todo el tiempo estuvo viendo los pies. Mi entrevista fue de un minuto, ella estaba revisando unas carpetas y sin verme me dijo: 'No me sirves, gracias'” Cynthia Urías



La conductora del programa ‘Cuéntamelo YA!’ comentó que en un último intento por hacer que cambiara de decisión, le ofreció a Lupita modelarle nuevamente, pero esta vez su respuesta fue aun más humillante :

“Todavía me quedé ahí parada y me dijo: ‘¡Que no me sirves, gracias!’. Le contesté: ‘Si quieres modelo o me doy una vuelta para que me veas’. Me dijo: ‘No, la verdad es que tendría que hacerte muchas cirugías y ahorita estamos con el tiempo encima, háblale a la que sigue’” Cynthia Urías

Cynthia Urías reconoció que esa experiencia no sólo la puso muy triste, sino que la hizo obsesionarse con su físico :

“Me sentí una cucaracha, la más fea, la más insignificante, me sentí devaluada, muy mal. Hoy pienso: “Claro, en ese tiempo era casi una niña, una chavita y que te digan esas cosas es muy fuerte”. Cynthia Urías

Ahora que varias reinas de belleza han decidido revelar los malos tratos a los que, afirman, las sometió Lupita Jones mientras trabajaron juntas, Cynthia aplaude la valentía de las jóvenes y agradece que la ex Miss Universo no la haya aceptado en su concurso.