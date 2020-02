Los videos de Cynthia Rodríguez durante su participación en La Academia han mostrado lo diferente que luce ahora

En YouTube han comenzado a circular videos de Cynthia Rodríguez durante su participación en La Academia en donde luce bastante diferente.

Cynthia Rodríguez se ha consolidado como una de las conductoras más consolidadas de Tv Azteca desde que debutó en la cuarta generación de La Academia y, aunque quedó en cuarto lugar en aquella ocasión su carrera ha despegado desde entonces.

Cuando Cynthia Deyanira Rodríguez Ruíz originaria de Coahuila ingresó a La Academia, fue en el 2005 cuando tenía apenas 21 años y grandes aspiraciones de convertirse en una gran cantante.

Tanto en los videos y fotografías que han comenzado a circular en redes sociales han hecho comparaciones de la conductora pues se puede notar que Cynthia antes era más delgada , con una cara más redonda y la nariz no tan afilada como la que posee ahora y un notable aumento de senos ; dando a conocer las cirugías que se ha hecho desde entonces.

Una de las canciones que hizo voltear a ver a la ex académica fue el tema principal de la telenovela ‘Amor en custodia’ llamada ‘Si no estás conmigo, al lado de José Luis, otro ex participante de La Academia.

La ardiente novia de Carlos Rivera quedó en cuarto lugar de La Academia en ese entonces y, aunque lanzó unos cuantos discos y participó en novelas de Tv Azteca como ‘Los Rey’, ‘Huérfanas’, ‘Las Malcriadas’ y ’Educando a Nina’

Sin embargo, su carrera despegó cuando comenzó a conducir varios programas de la misma televisora como: ‘Desafío de Estrellas’, ‘Soy tu Doble’, ‘Corazón Grupero’, ‘Todo un Show’ y ‘Venga La Alegría’.