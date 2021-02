Cynthia Klitbo tiene miedo de las amenazas a ‘Rey Grupero’

Luego de que su novio "el Rey Grupero" denunciara que ha sido amenazado, Cynthia Klitbo revela que se siente aterrorizada

Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como 'Rey Grupero', reveló en su cuenta de Instagram que había recibido amenazas luego de que denunció que el cirujano Juan José Duque estaba inyectando a varias mujeres con bio polímeros.

Cynthia Klitbo confesó sentirse atemorizada de que su novio pueda verse afectado por esta clase de personas, ya que los mensajes en su contra han subido de tono.

Cynthia Klitbo teme que a ‘el Rey Grupero’ le pueda pasar algo

En entrevista con ‘Venga la Alegría’ Cynthia Klitbo reveló que se encuentra aterrorizada por las amenazas que ha recibido ‘Rey Grupero’.

“Me siento aterrada porque también tiene amenazas fuertes, entonces, ¿qué te digo?... él es el Robin Hood, y me encanta que sea así, pero me preocupa mucho” Cynthia Klitbo

La actriz puntualizó que aunque se encuentra muy orgullosa de que su novio haya decidido denunciar esta situación que afecta a las mujeres, tiene temor ya que estas personas no tienen escrúpulos.

“A mi lo que me preocupa es él porque una persona que es capaz de hacer eso, que no tiene escrúpulos, pues es capaz de muchas cosas, y yo quiero encontrar a mi novio vivito y coleando cuando regrese” Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo puntualizó que se encuentra preocupada de que ‘Rey Grupero’ pierda la vida por haber denunciado al cirujano Juan José Duque.

“En México te matan y nadie saca la casta, muy difícil la verdad, te hablo a calzón quitado, no me importa decirlo, no estoy provocando una guerra… a mí me da temor que le pase cualquier tipo de cosa” Cynthia Klitbo

La actriz puntualizó que lamentablemente el nivel de violencia en México siga siendo muy alto, por eso teme que su novio pueda morir.

“La verdad es que México, nada más en el tiempo de la pandemia, hubo 60 mil muertes por delito, es una cantidad estúpida, es casi lo que puedo decir en una guerrilla, nada más de gente que ha sido secuestrada y asesinada, solamente" Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo se encuentra en Perú junto con su hija. Lamentablemente ‘Rey Grupero’ no ha podido viajar por problemas con su pasaporte.