Cynthia Klitbo y Rey Grupero dieron detalles de la forma en que unirán sus vidas para siempre.

Han pasado varios meses desde que Cynthia Klitbo y Rey Grupero decidieron hacer público su noviazgo, y han demostrado que su relación es muy fuerte a pesar de la distancia por cuestiones de trabajo de ambos, sin embargo, han revelado la forma en que unirán sus vidas para siempre.

En redes sociales, tanto la actriz, Cynthia Klitbo como Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, muestran que están más enamorados que nunca, por lo que han planeado estar juntos por el resto de sus vidas.

Fue en una entrevista para el programa ‘Despierta América’, que Cynthia Klitbo detalló que unirá su vida a Rey Grupero, pero no a través del matrimonio, sino por un ritual, además resaltó lo enamorada que está de su pareja.

“Ya dijimos, pues un ritual, estaría padre algo así, pero la verdad es que un documento ya es mucho, pero no hay quinto malo. Yo estoy muy enamorada de mi flaco”. Cynthia Klitbo

Asimismo, la famosa actriz reconoció que la distancia no es impedimento para que mantengan vivo su amor, pues asegura que diario se hablan por teléfono, alrededor de diez veces.

Por su parte, Rey Grupero indicó que le gustaría que el ritual fuese en la playa y lo más sincero posible.

“Me gustaría hacer un ritual en la playa, enfrente de Dios, con la conexión más honesta, no con un cura ni un pastor, sino con nuestros corazones, decirle que la amo y me quiero quedar con ella. No me importa que me lleve 10 años o 15, yo amo a Cynthia Klitbo”. Rey Grupero

Cynthia Klitbo celebra San Valentín con Rey Grupero a la distancia

Debido a que Cynthia Klitbo se encuentra en Perú por cuestiones laborales, tuvo que celebrar el Día de San Valentín lejos de Rey Grupero, no obstante, la actriz detalló que lo que importa es que todos los días le dice que lo ama.

“En momentos de pandemia lo que deberíamos de saber es que la gente está muy cerca, de amor, de corazón. Decirle que lo amo, pero siempre se lo digo y los poemas van y vienen todos los días. Para mí, él es mi eterno San Valentín”. Cynthia Klitbo

Es así que Cynthia Klitbo reconoció que el youtuber la hace sentir las distancias más cortas, aunque existan ocasiones en las que le “dan ganas de llorar”, ante la inquietud de querer estar con él.

De la misma forma, Rey Grupero comentó que a pesar de que hagan videollamadas, le “hace falta un abrazo y verla” , pero también disfrutan de los videos y fotos atractivas que se mandan.

Finalmente, Cynthia Klitbo confesó que se siente muy orgullosa de Rey Grupero y manifestó los deseos que tiene de nunca separarse de él.