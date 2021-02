Cynthia Klitbo expresó su preocupación por su novio Rey Grupero

Desde Perú, la actriz Cynthia Klitbo, reveló la gran preocupación que tiene por el pleito que su novio, Rey Grupero, pasa con el actor Alfredo Adame y el Dr Juan José Duque, quien está acusado de realizar malos procedimientos estéticos a varias mujeres.

Durante una entrevista virtual para el canal de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante, Cynthia Klitbo reveló cómo es que ella, desde Perú, se siente al respecto de la problemática que vive su pareja, el Rey Grupero.

“Siempre me tiene con el Jesús en la boca, si está amenazado, me preocupa muchísimo porque está en manos de gente que no tiene escrúpulos, esto es muy delicado, no estoy yo allá” Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo de 53 años no dudo en defender al Rey Grupero y mencionó que su pareja es un hombre con muchos principios.

Cynthia Klitbo le pidió a Alfredo Adame que no la involucre a ella en la polémica que protagoniza junto a su novio, pues aseguró que Alfredo Adame busca ponerle “un cuatro”, diciendo que el influencer engaña a la actriz.

“Estoy preocupada porque ya lo están extorsionando y es gente que es capaz de cualquier cosa. Adame ya sé que le va a poner un cuatro, pero estamos hablando casi las 24 horas” Cynthia Klitbo

Alfredo Adame revela que Rey Grupero es un 'zangano'

El ahora aspirante a un cargo pçublico, Alfredo Adame, destacó que su reputación no se verá afectada por el reciente pleito que sostiene con el Rey Grupero, a quien calificó como un 'zangano'.

Alfredo Adame considera que él es un hombre de prestigio, con un reconocimiento de la gente y cuenta con una trayectoria de 33 años y una vida decente, educada y trabajadora.