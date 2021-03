Cuauhtémoc Blanco Jr. y Rolando Garza, exparticipanetes de MasterChef México, quisieron demostrar su amistad con un beso

Aunque Adriana fue la gran ganadora durante la final de 'MasterChef México 2021', fueron los exparticipantes Cuauhtémoc Blanco Jr. y Rolando Garza quienes provocaron polémica por darse un beso y publicar ese momento en redes sociales.

Luego de que Rolando compartió en Instagram una foto besando en la mejilla al hijo del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, hubo muchos comentarios al respecto en redes sociales. La mayoría de los usuarios celebraron la relación tan cercana que tienen ambos exconcursantes.

Sin embargo, para evitar peleas y conflictos por comentarios homofóbicos, Rolando acompañó la foto con el siguiente mensaje: “Mi @cuaubs25 es mi hermano y siempre lo voy a ver así… Y que digan lo que digan ME VALE… #CRENCIASDEGENTEPENDEJA #ENVIDIOSOS”

Algunos de los comentarios respecto a la fotografía del beso fueron: “Solo porque es hijo de Cuau sino dudo mucho que respetes a la comunidad LGBT”; “Se ven super bien juntos”; “Ya decía que el sombrerito era nomás pa despistarla. Jajajaja no es cierto, mi Rolo”.

Debido a los chismes y especulaciones que surgieron después de la publicación de la foto, Cuauhtémoc Blanco Jr. y Rolando Garza comentaron en entrevista para ‘Ventaneando’, que ambos solamente son amigos; incluso, Rolando explicó que él es casado.

“Yo soy casado, ella vio la foto, sabe quién es mi hermano Cuauhtémoc”, Rolando Garza

Rolando publicó la foto donde le da un beso a Cuauhtémoc Blanco Jr. para ‘prender’ las redes sociales

Además, Rolando confesó que decidió subir la foto dándole un beso a Cuauhtémoc Blanco Jr., a quien considera su hermano, para ‘prender’ las redes sociales ya que a la gente le gusta el show.

Por su parte, Cuauhtémoc Blanco Jr. aseguró que ambos se llevan muy bien, son muy buenos amigos, y se consideran como hermanos. Para el exconcursante, el beso en la mejilla representó la alegría de ese momento y quisieron compartirlo con sus seguidores. Cuauhtémoc también comentó que conoce a la esposa de Rolando.

En cuanto a los señalamientos de que ambos son homosexuales, Rolando dijo: “No pasa nada, no me molesta, no lo soy”. Mientras que Cuauhtémoc expresó: “Yo sé quien soy, quiero que la gente me conozca por quién soy y los comentarios no importan”.