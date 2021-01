Cristian Suárez asegura que está en su derecho de pelear por el patrimonio que hizo durante 17 años junto a Laura Bozzo.

Cristian Zuárez, quien fue novio de Laura Bozzo durante 17 años, no quitará el dedo del renglón, por lo que luchará para recuperar parte del patrimonio que asegura hizo durante el tiempo que estuvo con la presentadora de televisión.

En declaraciones para Suelta la Sopa, Cristian Zuárez aseguró que no desea ser mantenido por su expareja, por el contrario, solo desea recuperar un poco de lo que logró a su lado ya que es su derecho.

"Quiero que se haga justicia, quiero que quede claro que yo no busco nada que no me corresponda. Estoy peleando por mis derechos, por el patrimonio que hicimos juntos. Nunca viví de ella”, dijo al programa de espectáculos de Telemundo así como insinuó que Laura Bozzo le debe su fama a él. “Le he hecho los mejores programas que ha tenido en su carrera”, citó.

Finalmente aseguró que él nunca tocó un centavo de Bozzo, por el contrario, la cuidó y procuró mientras estuvieron juntos.

Laura Bozzo y Cristian Zuárez se enfrentan en una batalla legal

Cristian Zuárez y Laura Bozzo se separaron en los peores términos. El noviazgo llegó a su fin cuando ella se enteró que él la estaba engañando con otra mujer. Supo la verdad gracias a los familiares de éste. Ese fue el principio de una guerra entre ambos.

Laura se apresuró a sacarle sus trapillos al sol; lo tachó de mentiroso, manipuador y vividor. Por un tiempo él guardó silencio y más tarde aseguró que era una controladora y lo trató muy mal pese a que él dio todo por ella. La pelea no quedó en simples palabras.

El pasado 2020, Cristian Zuárez demandó a Laura Bozzo por intento de homicidio alegando que ella intentó asesinarlo tras haber descubierto su engaño. “Me persiguió con un cuchillo en la mano”, acusó, palabras que enfurecieron a la conductora que de inmediato tomó cartas en el asunto.

Laura Bozzo contrademandó a su expareja asegurando que nunca quiso matarlo y que tampoco lo persiguió debido a que fue imposible porque había sido sometida a una operación de riesgo. Debido a que es mentira, lo demanda por difamación y violencia doméstica y es que dice tener pruebas de que él la empujó y una vez la jaloneó muy fuerte al punto de lastimarla.