Tras la polémica generada por beber de un biberón, Cristian Castro reveló que esta dispuesto a vender este producto para adultos.

Hace una semana, Cristian Castro causó una gran polémica al compartir una foto en la que se le puede ver tomando de un biberón. Tras la viralización de la imagen, el artista confesó que planea vender una marca de este producto para adultos.

En la imagen que compartió en Instagram se le puede ver muy feliz jugando con su PlayStation 5 mientras tomaba de la mamila. De inmediato su publicación se convirtió en viral, pero recibió un sinfín de críticas porque las personas consideraban que el artista ya no estaba en edad para hacer esas acciones.

En entrevista el hijo de Verónica Castro puntualizó que no le interesa los comentarios negativos, ya que beber de un biberón es muy cómodo.

Cristian Castro planea lanzar marca de biberones para adultos

En el video para ‘Radio Mitre’, Cristian Castro confesó que a él le encanta tomar de un biberón ya que señala que es cómodo.

"Lo de la mema (biberón) me encanta porque, o sea, les hace mucho problema lo de la mema a mucha gente, pero la verdad es que es comodísimo para cuando juegas la play, o estás en la cama o estás en un sillón, en lugar de tener el vaso que se te va a caer” Cristian Castro

El cantante puntualizó que el beber de una mamila no tiene nada que ver con ser un bebé o no.

"No tiene nada que ver con que seas un bebé, la verdad se me hace como medio ridículo, la gente automatiza tanto, una mema con un bebé, obviamente es cierto, es para los bebés, pero como que se automatiza mucho a decir: 'este color es de nena, la mema es del bebé', pues está bien, pero yo también quiero tomar mema, aunque estoy adulto, no hay problema" Cristian Castro

Cristian Castro reveló que incluso ya planea lanzar su propia marca de biberones para adultos.

"A parte estoy queriendo hacer una como marca de memas como para adultos, te juro que es buena idea, me la dio una amiga esa idea y está bastante buena" Cristian Castro

Cristian Castro confiesa que nunca le ha gustado crecer

Tras las constantes críticas que recibe por sus acciones, Cristian Castro detalló que él siempre se ha considerado como un niño ya que no le gusta crecer, por lo que todavía disfruta de acciones que hacía en la secundaria.

"La gente siempre se me burla, pero no hay problema, yo sigo siendo chico, no me gusta crecer, nunca me gustó realmente tanto esta onda de crecer, yo me quedé como en la secundaria” Cristian Castro

El cantante detalló que a él le aburre las cosas de adultos.