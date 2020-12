Gabriela Bo no mintió cuando aseguró que a Cristian Castro le gusta tomar leche de una mamila

El cantante Cristian Castro se encuentra sumamente feliz con el PlayStation 5 que le regaló Verónica Castro por su cumpleaños, tanto que le pasa horas frente al televisor entreteniéndose con diversos videojuegos, tal y como mostró en una reciente foto que terminó causando un poco de polémica.

Resulta que la imagen muestra a un relajado Cristian Castro tomando leche en una mamila o biberón. “Un poco más maduro cada día”, agrega junto a la instantánea publicada en Instagram donde se burla el cantante de sí mismo.

Las reacciones al ver a Cristian Castro bebiendo de una mamila no se hicieron esperar: “¡Qué divertido! Ahora te conozco un poco más y me encantas”, “Te veremos en la televisión toda la semana. Análisis periodístico en 3, 2, 1…”, “Mi vida, ¿puedo madurar con vos?”, “Cásate conmigo”, “A mí también me gusta el Elmo”, “Decidme que por lo menos es vodka”, “Te pasas”, “Mi Peter Pan”, “Me vas a matar de un infarto”, “Todos los medios te van a criticar”, “Lo más tierno y divino ¡Te adoro”, se lee entre comentarios.

Recuerdan problemas de Cristian Castro con Gabriela Bo

Cristian Castro ha tenido relaciones polémicas entre las que sobresales matrimonio con Gabriela Bo, de quien se separó en 2004 a un año de haber contraído nupcias. La ruptura de inmediato se volvió escándalo y es que ella le sacó los trapillos al sol a su expareja.

Además de asegurar que el hijo de Verónica castro es una persona agresiva, Gabriela asegura que éste tiene gustos extraños, entre ellos tomar leche en biberón.

La exesposa de Cristian Castro reveló que él le pedía a sus empleadas prepararle mamilas por lo que muchas veces lo vio bebiendo de un vasito con chupón, de esos que usan os niños.

Tiempo después, el también hijo de Manuel ‘El Loco’ Valdés lo confirmó al programa El Gordo y La Flaca: "Bueno, la verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan 'ay, que niñito', 'eres un bobito'. A mí no me importa, me da por hacer cositas así… No es que siempre estoy tomando leche de biberón, puedo a veces agarrar el biberón y decir 'qué rico’”.