Cristian Castro revela que se encuentra muy enamorado

Cristian Castro una vez más cree en el amor, resulta que contrario a otras ocasiones, no ocultó ni negó su nuevo romance. El interprete fue captado por el programa Despierta América en pleno beso y apapacho con una rubia despampanante en Estados Unidos.

En las imágenes dadas a conocer, Cristian Castro se mostró accesible con la reportera que lo interceptó durante su paseo con su novia, y confesó que una vez más se esta dando una oportunidad en el amor. Hasta el momento no ha revelado quién es su novia, pero se ve muy feliz.

“Ahora gracias a dios tengo a mi novia, ahora sí puedo platicar un poquito más. Estoy muy contento, ahora sí tengo algo que platicarte, estoy muy contento la verdad y feliz por esto” Cristian Castro

Previo a la oportuna declaración de amor, el cantante Cristian Castro, de 46 años de edad, aprovechó para confesar su gran deseo de participar en la bioserie que se realizará en honor a su padre Manuel “El Loco” Valdés, pues anhela que exista un proyecto que pueda unirlos, luego de su muerte ocurrida el 28 de agosto del 2020, a la edad de 89 años.

“Ojalá que sí, me gustaría mucho estar participando en esa serie, para que también quede un recuerdo mío en relación a mi padre, me gustaría esa actuación, me encantaría que fuera mía” Cristian Castro

Cristian Castro reconoce que "se le pasó la mano" al tener 3 hijos

Cristian Castro reflexionó sobre la paternidad y, a pesar de que el cantante tiene tres hijos, recomienda a sus fanáticos formar familias pequeñas.

A la fecha, Cristian Castro tiene tres hijos, dos con la argentina Valeria Liberman y una con la colombiana Paola Eraso.