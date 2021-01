Luego de presentar a su nueva pareja sentimental, de manera repentina Cristian Castro cerró su cuenta de Instagram.

Cristian Castro comenzó este 2021 muy feliz, pues a través de su cuenta de Instagram anunció que tras permanecer varios meses en la soltería, había encontrado nuevamente el amor a lado de su nueva novia llamada Maite.

El cantante se mostró muy feliz, sin embargo en el programa 'Chisme No Like' dieron a conocer detalles íntimos del cantante. Javier Ceriani y Elisa Beristain presentaron mensajes de supuestas exparejas del artista.

Tras la polémica generada con otras mujeres, Cristian Castro habría tomado la decisión de cerrar su cuenta de Instagram.

¿Por qué Cristian Castro cerró su cuenta de Instagram?

Durante la noche del 12 de enero, seguidores de Cristian Castro notaron que el artista había cerrado de manera repentina su cuenta de Instagram.

De inmediato sus fans cuestionaron el motivo que tuvo el cantante para alejarse de las redes sociales. El usuario en Twitter "La comadrita" expresó que posiblemente las constantes denuncias que recibió en la red social fueron la razón para que cerrara su cuenta de Instagram.

Debido a denuncias de maltrato de varias mujeres, Christian Castro ya cerró su Instagram.



Investigaré este tema y les traeré toda la información pic.twitter.com/Ku6Gnd1hrz — La Comadrita (@LaComadritaOf) — La Comadrita (@LaComadritaOf) January 13, 2021

Y es que Cristian Castro se encontraba en medio de la polémica luego de que en el programa 'Chisme No Like' se revelaran supuestos mensajes y un audio del cantante en el que se detallan intimidades del artista.

La emisión hizo eco de un mensaje de una supuesta pareja del famoso, donde se habría revelado secretos de cuando estuvieron juntos. También se reveló un posible audio del cantante.

“La primera noche fue cortés, amable, pero no dejaba de expulsar pedos. La segunda noche todo empeoró, me exigía limpiar su casa, su inodoro, cocinarle y mirarle mientras hacía popó. Me llegó a pedir incluso defecar encima de mi cuerpo", revela el mensaje mostrado por 'Chisme No Like'.

Javier Ceriani reveló que incluso su nueva novia Maite pudiera tener otra pareja en Argentina con quien posiblemente esté esperando un hijo.

Hasta el momento Cristian Castro no se ha pronunciado por la polémica con sus supuestas exparejas ni ha revelado el por qué cerró su cuenta de Instagram.