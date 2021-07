Se burlan de Paris Hilton por “cosplay” de Sailor Moon

Paris Hilton sorprendió a sus seguidores en Twitter al declarar que ella es una gran fan de Sailor Moon, esto con un mensaje donde menciona que era una chica que perseguía la Luna y las estrellas deseando ser como la guerrera de anime; dicha leyenda fue acompañada por una foto de ella con un cosplay del personaje.

Sin embargo, esta acción no fue tomada de buena manera por fans de la obra de Naoko Takeuchi; quienes no dudaron en burlarse y atacarla, ya sea por su disfraz "poco elaborado", que no se parece en nada a Serena (Usagi) o que tiene poco de la inocencia de la joven japonesa.

Como pueden ver, los comentarios van desde simples chistes, hasta cosas más directas; aunque hubo gente que trató de defenderla, argumentando que era algo que no esperaban o que cualquiera puede vestirse y ser fan de lo que sea; son más quienes no estuvieron de acuerdo con esto.

La vida de Paris Hilton fue el argumento contra su cosplay de Sailor Moon

Para mucha gente, el principal impedimento para que Paris Hilton sea una buena representación de Sailor Moon, más allá de este cosplay; es su vida personal, la cual ha sido por demás polémica y agitada en más de un sentido, lo que se aleja de la visión que se tiene de Serena y compañía.

Uno de los comentarios lo señala explícitamente: "Sailor Moon es una buena persona. Es como si Trump usará el traje del Capitán América". En otras palabras, la imagen les parece una contradicción en sí misma. Por si esto no fuera suficiente, el tener a un "perro" como Luna, tampoco cayó en gracia de muchos.

This would be like trump wearing a Captain America uniform {username} (@cassie_complex) August 7, 2019

Ahora que si lo que deseaba Hilton era agitar las aguas y que la gente hablara de ella; logró su cometido de manera eficaz, ya que todo mundo le prestó atención, por lo menos por unos minutos; muestra de ello es que la publicación tiene cerca de 3 mil "Me Gusta".

En otras noticias relacionadas con la verdadera Sailor Moon, hace unas semanas se dio a conocer que ya se prepara la primera de los dos películas de la cuarta parte de Crystal; misma que mostrarán el arco del Circo Dead Moon.

Con información de Twitter.