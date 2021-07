Ana Brenda Contreras confirma romance con Iván Sánchez

Luego de que la revista TV Notas diera a conocer unas fotografías donde Ana Brenda Contreras e Iván Sánchez disfrutan -desnudillos- en una piscina de un hotel de Puerto Escondido, el actor fue el primero en aclarar que mantienen un romance y que él se separó de su esposa desde hace meses.

Toca turno a la actriz quien, durante la alfombra roja de un encuentro privado celebrado en el Plaza Condesa, habló sobre este asunto.

"Luego de todo lo que ha pasado, pensé en no venir a este evento, pero es que en realidad no hay nada malo. Yo siempre he sido muy abierta con los medios y por lo mismo pido respeto cuando no quiero hablar de algo", comentó de inicio.

Sin embargo, aceptó que sintió muy feo el ver que se violaba su privacidad.

"Es muy feo, es como si estuvieras en tu baño o en la regadera y llegara alguien y te tomara una foto, lo que sí quiero aclarar es que es mentira ese titular que pusieron, son dos personas asoleándose en una alberca privada dentro de una habitación".

Al preguntarle si ya es pareja del actor español, quien se dio a conocer en México con la serie "La Reina del Sur", aceptó que ya hay un romance. "Sí, pero no voy a decir desde cuándo".

Y aseguró que tanto ella e Iván tenían -casualmente- planeado revelar su noviazgo la próxima semana,

Con información de agencias