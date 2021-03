Consuelo Duval pide no juzgar a Pepillo Origel por vacunarse contra el Covid-19 en Estados Unidos y revela que podría hacer lo mismo.

En el mes de septiembre, Consuelo Duval reveló que había dado positivo a Covid-19. Tras vencer el virus, la conductora reveló que su batalla más fuerte fue con su mente ya que tenía mucha ansiedad.

En entrevista con varios medios la actriz aseguró que aún tiene algunas secuelas por el coronavirus. Debido a que tiene miedo de volverse a contagiar, la famosa esta pensando en la posibilidad de vacunarse en los Estados Unidos, al igual que Pepillo Origel.

Por el miedo a volverse a contagiar, Consuelo Duval podría viajar a EU a vacunarse contra el Covid-19

En el video compartido por el programa ‘Sale el Sol’, Consuelo Duval confesó que a seis meses de haberse contagiado de Covid-19, aun tiene algunas secuelas del virus.

“Los huesos me duelen un poquito. La memoria no ha vuelto al 100 pero el olfato sí y el gusto también” Consuelo Duval

La conductora reveló que uno de sus grandes temores es volverse a contagiar, ya que no quiere volver a pasar por lo mismo. En este sentido destacó que buscará la oportunidad de vacunarse pronto.

“Lo único que no quiero que regrese a mi vida es el miedo y estoy segura que cuando se bajen los anticuerpos va a regresar el miedo si no estoy vacunada, entonces buscaré la oportunidad de vacunarse pronto” Consuelo Duval

Al igual que Pepillo Origel, Consuelo Duval podría viajar a Estados Unidos ya que cuenta con esa nacionalidad.

“Tengo la fortuna de que también tengo la nacionalidad americana y entonces, si no tengo la oportunidad en México buscaré allá, pero todavía no quiero, me quiero esperar tantito” Consuelo Duval

Consuelo Duval defiende a Pepillo Origel por vacunarse en Estados Unidos

Cuando fue cuestionada sobre las críticas a Pepillo Origel por vacunarse en Estados Unidos, Consuelo Duval destacó que no debería de ser juzgado de esa manera.

“Cada quien buscará y rascará la posibilidad. Nosotros no sabemos si él es un paciente de alto riesgo y por eso buscó su salud” Consuelo Duval

La famosa destacó que le duele que haya tantos ataques en contra del periodista, cuando sólo buscó su salud.