Consuelo Duval ha tenido una complicada vida amorosa.

No cabe duda que Consuela Duval le tiene miedo al amor. Durante uno de los programas de Netas Divinas la actriz se sinceró con sus compañeras y contó que ya no cree en el amor .

Durante el programa de Unicable confesó a Natalia Téllez, Paola Rojas, Jackie Bracamontes y Daniela Magun que hace unos días había tenido una cita con un hombre, situación que la puso muy nerviosa y a la hora de la salida ni disfrutó.

Sorprendidas, las actrices le pidieron a Consuelo Duval que se llevara con calma el proceso de conocer a otro hombre, sin embargo la actriz, protagonista de la Familia P.Luche confesó que ella ya está resignada a que el amor nunca tocará su puerta.

"Yo me siento resignada a que ya no llegará. Me pongo muy nerviosa en las citas, no me siento cómoda" Consuelo Duval. Comediante

Cabe recordar que Consuelo ha tenido tres divorcios, dos hijos y más de 4 noviazgos públicos. Actualmente lleva varios meses soltera. Su última relación fue con Jesús Ortiz, hijo del productor de televisión y actor Jorge Ortiz de Pinedo.

Duval asegura estar tranquila y contenta construyendo cada día una mejor versión de ella. Disfrutando a sus hijos, eso si ha confesado que su corazón estará blindado hasta nuevo aviso.