Consuelo Duval confesó que conoció a su amor prohibido en un avión y que les bastaron unas horas de convivencia para terminar "besuqueándose"

Consuelo Duval sigue haciendo candentes revelaciones en el programa ‘Netas Divinas’, que conduce junto a Paola Rojas, Daniela Magún y Natalia Téllez. Hace unas semanas la actriz puso al descubierto que tiene un fetiche con las "pompis", ahora confesó que en algún momento de su vida pensó en abandonar todo lo que tenía en México para fugarse con un amor prohibido.

En el programa del pasado 3 de febrero, las conductoras hablaban sobre lo tentadoras que resultan ciertas situaciones prohibidas y lo mal que suelen terminar cuando la gente se atreve a experimentarlas.

Consuelo Duval conoció a su amor prohibido en un avión

Esto dio pie a que Consuelo Duval recordara la oportunidad que se le presentó de vivir un amor prohibido, hace ya mucho tiempo, cuando sus hijos Michel y Paly, de 26 y 25 años respectivamente, todavía eran pequeños.

La actriz y comediante narró que todo comenzó en un vuelo de avión, en donde conoció a un australiano con quien terminó besándose.

“Mis hijos estaban chiquitos, y me acuerdo perfecto del nombre del hombre que me tocó al lado. Nos fuimos al Queen Mary, a un barco que está estacionado en Los Ángeles, él vivía en Australia pero viajaba México - Los Ángeles - Los Ángeles - Australia. Me senté junto a él en el avión, lo vi, platiqué dos segundos con él y me besuqueé con él en el avión” Consuelo Duval

Consuelo Duval sobre su amor prohibido: "de verdad me volvió loca”

Pese a que sólo tenía unas horas de conocer al hombre, Consuelo Duval dijo que hubo tanta química sexual entre ambos que incluso llegó a pensar en dejar toda su vida atrás y mudarse con él a Oceanía.

“Se los juro por Dios que pensé, ‘me voy con él’. Era una cosa que nunca en mi vida he sentido con nadie y se llamaba Daniel Davidson, lo he buscado, lo he googleado y no aparece pero de verdad me volvió loca” Consuelo Duval

La intérprete de Federica P. Luche afirmó que su amor prohibido le pidió varias veces que se fuera con él a Australia, pero al final nada más sucedió , pues incluso a ninguno de los dos se le ocurrió compartir algún dato para seguir en contacto.