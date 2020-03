"Me he sentido peor": Mike Salazar tras ser diagnosticado con Covid-19 (VIDEO)

A pesar de saberse infectado del temido virus, dice, en un video en sus redes, que se ha sentido peor con otras enfermedades

Monterrey.- A través de redes sociales, el comediante regiomontano Mike Salazar anunció que dio positivo a Covid-19 y relató cómo se la ha pasado en aislamiento desde que fue diagnosticado.

El actor indicó que tras realizarse la prueba de coronavirus dio positivo a coronavirus, por lo que él y su familia e incluso su equipo de trabajo se encuentran en cuarentena en Monterrey.

“Me he sentido peor con otras enfermedades. He tenido de repente una gripa que me tumba, una enfermedad viral que me dio mucha temperatura o tos o escurrimiento nasal. A pesar que tuve esos síntomas no me sentí tan mal. He estado peor. No se preocupen, mejor ocúpense” Mike Salazar

Mediante un video el comediante señaló que hasta el momento su salud se encuentra estable y aseguró que se ha sentido peor con otras enfermedades.

Mike Salazar invitó a sus seguidores a tomar consciencia y atender las medidas de prevención que dicta la Secretaría de Salud y la OMS, así como quedarse en casa quienes pueden y tienen la posibilidad.