Vadhir Derbez confiesa que Belinda “le tiraba el perro” (VIDEO)

Muy pronto Vadhir Derbez estrenará su faceta como conductor y además de contarnos cómo está desarrollando esa experiencia, nos narró algunas cositas de proyectos muy antiguos, como lo fue su participación en Cómplices al Rescate.

La conducción ha sido hasta ahora una experiencia muy gratificante para Vadhir, pues a pesar de estar muy nervioso por incursionar como conductor de la segunda temporada del reality show Are You The One? de MTV, ha recibido mucho apoyo de parte de la producción.

En el aspecto personal nos dijo que continúa soltero, pues prefiere dedicar su tiempo al desarrollo de su carrera. Pero no desear tener pareja por ahora no le ha impedido reconocer la belleza de algunas de sus excompañeras, como lo fue Belinda a quien conoció en la telenovela Cómplices al Rescate y de quien, confesó, estuvo siempre enamorado.

“Yo era súper crush de Belinda, ella era súper coqueta, ‘me tiraba el perro’ y luego se iba con otro que era Fabián, el protagonista, jugaba con nosotros y con nuestros corazones”, dijo entre risas a SDPnoticias: