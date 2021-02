Natti Natasha narró lo difícil que fue convertirse en madre, y que ahora es un sueño hecho realidad para ella.

Hace unas semanas Natti Natasha y Raphy Pina confirmaron que más allá de mantener una relación laboral, están más enamorados que nunca, al igual que derrochan felicidad tras dar a conocer que la cantante está esperando a su primer bebé.

Sin embargo, pese a que uno de los sueños de Natti Natasha era convertirse en madre, la dominicana de 34 años de edad, contó a People, que no fue un proceso sencillo.

Natti Natasha lleva poco más de un año de noviazgo con su mánager y ahora prometido Raphy Pina, y es así que, después de hablarlo con él, y teniendo en cuenta la cantidad de trabajo, tomaron la decisión de hacer una familia juntos.

"Hablé con mi pareja Rafael y le dije: 'Los años siguen pasando, sé que el trabajo es muy importante... pero en este momento el reloj no para'". Natti Natasha

Natti Natasha revela que no podía tener bebés

Aunque está en una de las etapas más maravillosas de su vida, Natti Natasha reveló que tuvo que pasar por una cirugía para poder tener bebés, pues sufrió de quistes en la matriz en el 2007, y tuvieron que extirparle una trompa de Falopio.

“Cuando me hacen el examen, el doctor me dijo: ‘Por más que trates de (embarazarte) de forma natural no se va a poder’. Así que me dijo que el paso era hacer el tratamiento de inseminación in vitro". Natti Natasha

La intérprete de ‘Criminal’ y ‘Sin Pijama’, sin dudarlo, comenzó el proceso y recordó que se aplicaba de tres a cuatro inyecciones de hormonas todas las noches, situación que tal parece no haberla pasado tan bien, debido a que “las hormonas te ponen loca, no sabes si reír o llorar”.

Una vez iniciado el tratamiento, el sueño de Natti Natasha de convertirse en madre se vio derrumbado, ya que no funcionó y el doctor le indicó: “Tú no puedes tener hijos”. Es así que la famosa confesó que entró en una depresión muy fuerte.

“Me sentí como un fracaso total como mujer”. Natti Natasha

El sueño de Natti Natasha de convertirse en madre se hace realidad

Después de la tormenta por la que pasó Natti Natasha, se enfocó en su carrera artística, hasta que durante su estancia en Puerto Rico, junto a Raphy Pina, padeció de un dolor de espalda, por el que eventualmente acudió al médico, quien llamó a su pareja para informarle que estaba embarazada.

Tras el anuncio del embarazo y demostrar su amor a la famosa cantante, Raphy Pina no dudó en darle un anillo de compromiso .

"Estamos súper felices. Voy a ser mamá. Nunca he estado de tan buen humor en mi vida". Natti Natasha

Natti Natasha aprovechó la entrevista con la revista para mandar un mensaje a todas las mujeres que han pasado por una situación similar a la de ella.

“No deben limitarse a nada por la opinión de nadie. En esta vida todo es posible. Toda la tormenta pasa y yo he sido un vivo ejemplo de eso”. Natti Natasha

Natti Natasha presume su embarazo

A través de su cuenta de Instagram, Natti Natasha publicó un par de fotografías para mostrar por primera vez como luce seis meses después de saber que está embarazada.

En la descripción de las fotos, Natti Natasha dijo estar muy agradecida por lo que vive en estos momentos, dado el éxito que está teniendo como cantante, además de “la bendición que le ha concedido Dios de ser madre, junto a un hombre que ama”.