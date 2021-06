Emilia Clarke se aseguró de no olvidar jamás su participación en Game of Thrones, y es que todo éxito no es suficiente.

La actriz, de 31 años, presumió en Instagram su nueva adquisición de tinta. Se trata de tres dragones, después de todo ella es su madre. *Literalmente.

“Seguro esta mamá nunca se olvidará de sus bebés”, escribió en la red social.

Como sabrás, Emilia a interpretado a Daenerys Targaryen desde 2011, año en que se estrenó el programa de HBO.