Christopher Uckermann dijo que prefiere lo natural, por lo cual consideró que la vacuna contra el coronavirus puede ser peor que la enfermedad

Christopher Uckermann, integrante de RBD, vuelve a la carga con sus polémicas declaraciones sobre la pandemia. En mayo de 2020, el actor afirmaba que el coronavirus era parte de un plan global para controlar a la humanidad. Ahora parece haber moderado su postura…, para lanzarse en contra de las vacunas.

Y no sólo él, Christopher Uckermann señaló que toda su familia evitará aplicarse la vacuna, tan necesaria para contener la propagación del coronavirus, porque ellos sólo confían en las cosas naturales.

"Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas" Christopher Uckermann

Christopher Uckermann: "Creo que [la vacuna] puede ser peor que el Covid"

En entrevista con reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Christopher Uckermann expresó su pesar por la muerte de la abuelita de Belinda , recordando que era una persona muy linda y como una madre para quien fuera su novia en la adolescencia.

Ante ello, hizo un llamado a reforzar los cuidados hacia las personas de la tercera edad durante estos tiempos tan difíciles a causa del coronavirus.

En ese sentido, los reporteros preguntaron al también cantante si ahora que ha comenzado la aplicación de vacunas contra el Covid-19, está dispuesto a recibir el fármaco. Su respuesta fue contundente:

"No [me voy a vacunar]. No creo en la vacuna, si te soy honesto. Creo que puede ser peor que el Covid en sí, definitivamente no. Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas" Christopher Uckermann

Christopher Uckermann dice que prefiere todo lo natural, en lugar de la vacuna

El integrante de RBD reconoció que cuando era niño sí le aplicaron varias vacunas, cosa en la que el no tuvo voz ni voto, pero ahora que puede decidir, él prefiere decantarse por todo lo natural.