Christina Aguilera habla de cuánto le dolió ser comparada con Britney Spears

Christina Aguilera posó para la portada del mes de octubre de Cosmopolitan y la revista ya nos ha revelado un poco de la candente sesión de fotos que la cantante preparó para sus fans.

"Da miedo, pero estoy preparado para el desafío. Ya nadie me puede decir algo sobre mí que no haya escuchado", se confiesa en la entrevista donde habló de su música, aspecto físico y vida amorosa. "Es difícil escuchar que te definan de alguna manera. Si quiero ser yo misma, estoy en problemas".

Con respecto a su octavo disco de estudio, Liberation, piensa en algo inesperado con formato pop, razón por la que ha trabajado en encontrar su amor propio y desarrollarlo en arte. Recordó, por ejemplo, haberse sentido vulnerable por los comerciales en los que calificaban a Britney Spears como la niña buena y a ella como la mala.

“Con este disco me desharé de muchas cosas e intentaré volver a ser yo. Me encanta el cuerpo femenino, y creo que es algo de lo que debemos estar orgullosos, no algo de lo que los hombres deberían ser dueños. Espero que las mujeres puedan ser cualquier versión de sí mismas y estar orgullosas de ello”, finalizó.