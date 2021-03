A través de su cuenta oficial en Twitter Christian Nodal confeso su próxima aspiración profesional, tatuador profesional

A través de su cuenta oficial en Twitter, el cantante mexicano Christian Nodal confesó que ya sabe a qué se quiere dedicar cuando se retire de la música: ser tatuador.

En su publicación de este lunes 22 de marzo, Christian Nodal escribió:

“Cuando me retire de la música comenzaré mi carrera como tatuador pro”

Cuando me retire de la música comenzaré mi carrera como tatuador pro. — Nodal🌵 (@elnodal) March 22, 2021

Aunque la publicación fue bien recibida, con más de 6 mil me gusta y 500 comentarios , los fanáticos de Christian Nodal le pidieron que no se aleje de la música, aunque en su mayoría conocen el gusto por los tatuajes del cantante.

“A mí me gustan mucho los tatuajes y no tengo miedo a hacer lo que quiero, al final de cuentas me hace feliz…” Christian Nodal

A lo que cabe mencionar que Christian Nodal cuenta con alrededor de 40 tatuajes, los cuales cubren casi la mitad de su cuerpo.

Los tatuajes de Christian Nodal

Christian Nodal reiteradas veces ha hablado sobre sus tatuajes, los cuales comenzó a acumular desde los 18 años; estos se volvieron punto de conversación cuando revelo que se había tatuado el nombre y ojos de su novia Belinda.

De acuerdo con lo que Christian Nodal ha mostrado, sus tatuajes los tiene en el cuello, los brazos, el pecho, el abdomen, los dedos e incluso algunos en la cara; de estos se reconocen figuras como: un pájaro, el nombre de su primer álbum, un cráneo Azteca, un león, un caballo y varias flechas.

Sobre los tatuajes que Christian Nodal se hizo en honor a Belinda, el cantante comentó que este fue una promesa de aniversario, además de que estos “son los ojos más hermosos que he visto en toda mi vida”.