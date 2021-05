Tras regresar a México, Christian Nodal reveló que no ha podido dormir ya que se encuentra lejos de Belinda, ya que ella sigue en España.

Belinda y Christian Nodal se han convertido en una de las parejas más solidas del espectáculo. En sus redes sociales la pareja presume su amor.

Sin embargo la pareja ha tenido que separarse ya que el cantante regresó a México y la actriz continúa en España.

A pocas horas de haberse separado el famoso confesó que tiene dependencia de su novia y al no estar cerca de ella no puede dormir.

¿Relación tóxica? Christian Nodal revela que no ha podido dormir desde que se separó de Belinda

En el marco de la celebración del Día de las Madres, Christian Nodal regresó a México para poder celebrar esta fecha especial con su mamá Cristy Nodal .

Pero se tuvo que separar de Belinda ya que ella se encuentra grabando en España la nueva serie de Netflix ‘Bienvenidos al Edén’.

Aunque al principio la pareja viajó junta, ahora se han tenido que distanciar. Sin embargo estar lejos ha afectado a Christian Nodal.

En su cuenta de Twitter el cantante reveló que no ha podido dormir ya que se encuentra separado de Belinda.

“De 120 horas creo que nomas he podido dormir 18 horas... ta cabrón” Christian Nodal

Christian Nodal confesó que tiene una gran dependencia a la actriz y ahora tiene mucha ansiedad ya que no logra conciliar el sueño.

“Estaba acostumbrado por trabajo a no dormir, pero ahora es dependencia, si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad, y las cosas feas que van de la mano” Christian Nodal

Momentos antes el cantante había compartido un mensaje en el que señalaba que le hacia falta alguien, aunque no mencionó a Belinda.

“La falta que me haces...” Christian Nodal

Las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar y mientras que algunos celebran lo enamorados que se encuentran, otros señalan que viven una relación tóxica.

Hasta el momento se desconoce si Christian Nodal se va a regresar a España para seguir acompañando a Belinda durante las grabaciones de su serie.