Christian Estrada reacciona a acusaciones de Frida Sofía

¿Christian Estrada, cree o no en la denuncia de su expareja de Frida Sofía? Esto dijo al programa Hoy.

La familia Guzmán nuevamente está en el ojo del huracán, Frida Sofía los puso a todos bajo la lupa al acusar a Enrique Guzmán de haberla tocado indebidamente cuando apenas tenía 5 años de edad, así como asegurar que su madre le causó un gran daño psicológico al tener relaciones sexuales con sus parejas frente a ella.

A días de que Frida Sofía sostuviera la entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, ésta sigue generando reacciones, todas ellas encontradas. Mientras unos creen firmemente en las delicadas acusaciones hechas por la polémica adolescente, otros más siguen dudando de su estado de salud mental.

Por su parte, los medios de comunicación buscan información y por tanto respuestas, por lo que fueron en busca de Christian Estrada, recordemos que el modelo fue novio de Frida, y a la vez el hombre que quebró la relación entre madre e hija , debido a que la joven asegura que la rockera le robó su amor.

En busca de exclusivas, con la excusa de que este año Christian se convertirá en padre, producción del programa Hoy lo invitó al programa para hablar de su sentir sobre la paternidad así como preguntarle sobre Frida. Sin anestesia, conductores le preguntaron si creí en las acusaciones de su ex, por lo que dijo:

"Yo lo único que puedo decir… No me voy a poner de lado del abuelo o de Frida, sino que hay que escuchar a las mujeres. Ahí lo voy a dejar, y créame que ya no quiero tocar el tema porque yo ya lo superé, estoy contento, feliz, voy a ser padre, y sí, hay que escuchar a las mujeres y ya son temas familiares, que se arreglen ellos" Christian Estrada. Modelo

Christian Estrada y Ferka esperan a su primer hijo

Ante la respuesta de Christian Estrada, la producción de Hoy ya no quiso insistir por lo que cambiaron el tema y lo felicitaron por su próxima paternidad.

Este 2021, Ferka y Christian darán la bienvenida a su primer bebé. El fin de semana, a 4 meses de gestación, la pareja reveló el sexo del pequeño, se trata de un niño. Aún la pareja no ha elegido el nombre de su primogénito.