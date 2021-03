El actor Christian Chávez confesó en Instagram que estuvo a punto de renunciar a Rebelde

Christian Chávez usó su cuenta de Instagram para dar algunos detalles sobre su personaje en la telenovela ‘Rebelde’ en donde dio vida al personaje de ‘Giovani Méndez López’, un chavo que trataba de hacer amigos por todos lados junto a su mejor amigo, ‘Diego Bustamante’, a quien daba vida Christopher Uckermann.

Luego de que se diera conocer la retransmisión del concierto tributo de RBD: Ser o Parecer, a través de sus redes sociales, Christian Chávez confesó que interpretar a ‘ Giovani ’, por poco y lo hace renunciar a la telenovela, que fuera una de las más exitosas de todos los tiempos.

“Cuando este personaje llegó a mi vida, no sabía qué hacer con él, confieso que estuve a punto de renunciar a la novela, pues los libretos y el personaje original no tenían mucho que sacarle. Entonces Pedro Damián me dijo que por eso me daba ese personaje a mi, porque sabía que yo podría reinventarlo” Christian Chávez

Christian Chávez dejó claro que todo esto cambió cuando el productor de Rebelde, Pedro Damián, le brindo la libertad para hacer suyo el personaje , ya que él era antagonista pero se diluía mucho en la historia, casi no tenía luz ni brillo.

Fue así como entonces Christian Chávez resaltó en la historia y se convirtió en uno de los favoritos del público por su humor, y con el apoyo de sus directores, Juan Carlos y Luis Pardo, quien le ayudaron a darle ese lado cómico con el cual pudo salirse del guión e improvisar, empezando con llamarle ‘pollitas’ a las niñas.

Christian Chavéz eligió el look de su personaje en RBD

Christian Chavéz también confesó que sus propias inseguridades de adolescente se las impregnó a ‘Giovani’, quien las manifestó haciendo mucho más real al personaje, pues logra crear empatía con el público.