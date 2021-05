Chris Hemsworth explota y se defiende de las acusaciones por desperdiciar el agua

Chris Hemsworth explota en contra de quienes lo critican de desperdiciar el agua en plena sequía en Australia. El actor explicó lo sucedido y señaló que la información mostrada en el portal de noticias es falsa.

El pasado 21 de diciembre el portal The Daily Mail Australia señaló que el actor y su esposa Elsa Pataky llevaban una gran cantidad de camiones de agua para regar su jardín, pese a la peor sequía que se vive en el país.

A través de su cuenta de Instagram, Hemsworth respondió a las criticas y señaló que la información que maneja el medio de comunicación es una mentira y que sólo llego un camión con agua para beber.

"Normalmente, no respondería a artículos falsos como este, pero me molesta mucho. El camión de agua fue únicamente para agua para beber porque, como todos aquellos en la región que no estamos conectados al agua de la ciudad, nos hemos quedado sin agua potable por culpa de la sequía”

Chris Hemsworth