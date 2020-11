La cantante admite que ella también cometió en sus errores, que intentó evitar problemas que a largo paso se hicieron más grandes.

Es un hecho, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez no van a volver. La cantante lo dejó claro cuando inició un fugaz romance con Mr. Tempo, razón por la que el cantante de La Original Banda El Limón prefirió cerrar ese capítulo en su vida y concentrarse -de ahora en adelante- en sus proyectos profesionales.

La hija de Jenni Rivera informó que haría lo mismo, que su vida laboral sería una distracción pero también una cura para su alma, para su sentir, para sanar esas heridas que le quedaron tras su fallido matrimonio mismo que de desmoronó por problemas de Lorenzo, pero también de ella.

Hasta el momento sabemos que Chiquis no pudo con las adicciones de Lorenzo, y él no pudo con el carácter de ella; hoy nuevos detalles salen a la luz.

En declaraciones para el programa Ventaneando, Chiquis se sinceró sobre su separación e incluso confesó que es lo que considera que hizo mal.

"Quizás mi error fue querer cuidarlo (a Lorenzo), querer cuidar de que no se metiera en problemas o cuidar nuestra relación, nuestro matrimonio y fue de más" Chiquis Rivera. Cantante

Pese a que las heridas aún son frescas, Rivera le deseo lo mejor a su aún marido. "Lo apoyé, lo sigo apoyando, quiero que le vaya bien, que la gente lo apoye, que le vaya bien. Si esto está pasando ahorita es porque Dios lo tuvo en mis planes y tengo que aprender mi lección de vida y seguir adelante”, citó.

Finalmente lamenta que su matrimonio no haya durado para toda la vida sobre todo porque creció con esa creencia, al no haber ocurrido se siente triste pero segura de que saldrá adelanta.