La abuela de Chiquis Rivera asegura que la cantante no está esperando a su primer bebé.

Inevitablemente la supuesta reconciliación de Chiquis Rivera con Lorenzo Méndez generó una ola de rumores, se ha dicho que ella fue quien lo buscó, le rogó, le bajó la luna y las estrellas y además le prometió mantenerse lejos del empresario Jorge Cuevas, mejor conocido como Mr. Tempo, pero esto no es todo, se dice que el aún matrimonio está esperando a su primer bebé, ¿es verdad?

Pese a que Chiquis Rivera ha guardado silencio ante supuestos aún cuando hay fotos y videos, es su abuela Doña Rosa, madre de la fallecida Jenni Rivera, quien da la cara aclarando si es verdad o no que la cantante tiene cuatro meses de gestación como se presume.

A través de su cuenta de Instagram, Doña Rosa lo aclara, pide que no crean siempre lo que la prensa dice, su nieta no está por debutar en la maternidad. La aclaración la hizo porque un fan la felicitó por su próximo bisnieto: “Eso quisiera… No se crean, el día que Chiquis esté embarazada yo lo grito, donde quiera es mi nieta mayor”, escribió.

Doña Rosa niega embarazo de Chiquis Rivera @senora_rosa

Es así como se desmiente que Chiquis Rivera esté esperando un hijo con Lorenzo Méndez, quien aún es su esposo pese a que en octubre pasado ella solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables, más tarde informó que las adicciones del ex vocalista de La Original Banda el Limón fueron las principales causantes, él no lo negó y agregó que la decisión también fue por inseguridades, indiferencias, faltas de respeto y metidas de pata.

Chiquis Rivera lo tenía claro, no habría reconciliación, incluso comenzó a salir con Mr. Tempo, con quien se unió para lanzar un tequila; no obstante, el amor fue fugaz y es que a poco de salir a la luz se separaron. El desliz de la artista motivó a Lorenzo a cerrar ese capítulo en su vida, se prometió concentrarse en sus proyectos, pero ese pensamiento parece haber quedado atrás y es que nuevamente están conviviendo.