Mientras Lorenzo Méndez se encomienda a Dios para encontrar su camino, Chiquis Rivera disfruta de su soltería y es que después de haberse contagiado de Covid-19, enfermedad que afortunadamente venció, la cantante se prometió vivir al máximo y lo está haciendo.

Por ello, pese a que aún nos encontramos en contingencia, para la hija de Jenni Rivera el coronavirus no fue impedimento para celebrar al aire libre el cumpleaños de su hermana Jenicka y mucho menos le impidió ir a uno de los restaurantes Mr. Tempo, donde se hizo de un nuevo pretendiente.

La propia compartió videos de su visita al restaurante donde acudió con un grupo de amigos con motivo del cumpleaños de uno de ellos. Comieron cortes de carnes, sushi y hasta nieve, según se observa en los clips.

No obstante, de acuerdo al programa Suelta la Sopa, no es la primera vez que Chiquis Rivera visita el lugar debido a que ha estado saliendo con Jorge Cueva, el creador del concepto. Incluso, el video muestra como la famosa y el empresario se coquetean. Él no le quitaba la mirada de encima y ella de vez en cuando le respondía los coqueteos.

¿Quién es Jorge Cueva?

Al empresario Jorge Cueva se le conoce en redes sociales como Mr. Tempo.

Nacido en Guadalajara, a los 17 años llegó a Estados Unidos donde su primer acercamiento a la cocina fue como lavaplatos . Siendo un hombre soñador y perseverante, se empeñó en convertir en chef y lo logró. Hoy es más que eso, es dueño de Mr. Tempo, un concepto que engloba a 140 restaurantes ubicados en diversos puntos de Estados Unidos.

Próximamente expandirá el concepto “King & Queen Cantina” en diversas ciudades como Los Cabos, Tijuana y, por supuesto, Guadalajara.

Hasta el momento, no ha confirmado un romance con Chiquis Rivera, solo son rumores que fans de la cantante aplauden y es que Jorge Cueva es un buen partido.