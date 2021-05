‘Chiquis’ Rivera es detenida por la policía

“Chiquis” Rivera tiene muchas cosas qué contar, desde por qué decidió separarse de su esposo Lorenzo Méndez como el por qué la detuvieron los policías.

Y es que propiamente la hija de Jenni Rivera compartió en sus historias de Instagram un video informando a sus seguidores que la policía la detuvo justo cuando se paseaba en motoneta junto a su hermana Jenicka López.

“Así nos vemos antes de… Está lloviendo así que veremos como nos vemos después”, dice la cantante mientras se presume abordo de su vehículo, posteriormente indica haber cargado un poco de gasolina para continuar con el paseo al aire libre, mismo que le arruinó la justicia.

“No nos sirvió de nada la gasolina porque nos agarró la ‘po-po’”, dice sin especificar el motivo. Tampoco explica qué ocurrió después.

Cabe mencionar que en aquel momento Chiquis celebraba el cumpleaños de su hermana Jenicka quien hoy tiene 23 años de vida, además de organizarle una pequeña reunión, la famosa la felicitó en Ia red social donde compartido una foto de ambas y le dedicó unas pocas pero muy amorosas palabras:

“¡No puedo creer que pasaste de dormir en mis brazos a estar sentada en mi regazo! Sigues siendo mi bebé y siempre lo serás. No podría estar más orgullosa de la mujer en la que te has convertido. No solo eres hermosa sino muy independiente, inteligente, honesta y sabia para tu edad. Sé con certeza que mamá también está orgullosa de ti” Chiquis Rivera a Jenicka López

Cabe mencionar que en las últimas semanas Chiquis se ha rodeado del escándalo debido a que se separó de Lorenzo Méndez a un mes de haber hecho una pausa a su matrimonio. Asimismo fue criticada por lamer la suela de un tenis a pocos días de haberse recuperado de Covid-19.

Al respecto, Rivera no se ha quedado callada, a través de sus redes sociales le ha pedido a sus haters que no comenten si no tienen algo que bueno qué decir, así como asegura que ya no le afectan las críticas y ataques como antes por lo que pide a sus fans no tomarse tan en serio las palabras de alguien que se oculta detrás de una pantalla (redes sociales).