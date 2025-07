Chef Betty Vázquez, quien tiene 59 años de edad, contó que durante esta pandemia se propuso continuar y seguir al pie de la letra el régimen alimenticio de su nutriólogo y la rutina de ejercicio que lleva desde hace unos meses para perder peso.

Con gran simpatía, reveló que su propósito de este año es llegar a los 60 años, con 60 kilos y para ello se ha mantenido muy animada y contenta, pues no lo hace por vanidad, sino por salud, ya que busca sentirse bien.

¿Cuántos kilos bajó Chef Betty? A la fecha ha bajado más de 30 kilos, y se dice muy satisfecha; así mismo aprovechó para invitar a todas las mujeres que si se quiere, se puede bajar de peso, hacer la diferencia y vivir mejor.

Armó que con el cuerpo y la salud no se juega, y menos en estos momentos; el sobrepeso se puede convertir en otras enfermedades o empeorar las que se tienen, por eso hay que cuidarse y tener mucho amor propio. Aprovechó para agradecer a la gente que ha confiado en mí y que me ha echado porras durante este proceso de gran cambio.

Chef Betty aseguró que la clave de su régimen es 80 por ciento alimentación, 20 ejercicio; pero lo más importante es mantener la mente en positivo, agradecer y sentirse feliz.

Así ha pasado la pandemia Chef Betty Vázquez

La Chef Betty reveló que han sido meses muy duros, pero trata de mantenerse con actitud y decir: ‘Voy a estar bien, no me voy a enfermar’, y me he cuidado mucho; aproveché el encierro para seguir con mi régimen alimenticio, logré hacer lo que había descuidado por el trabajo y estoy muy contenta porque sigo bajando de peso”.

La mujer originaria de Nayarit tienen en su gastronomía un gusto especial por rescatar las tradiciones culinarias de su región natal; estudio en Estados Unidos y en Le Cordon Bleu en Francia