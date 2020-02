Xavier López festejará el 17 de febrero su cumpleaños número 85.

Uno de los personajes más emblemáticos de la televisión mexicana es Chabelo, a pesar de que desde hace más de 4 años se alejó de las pantallas, Xavier López sigue estando más vivo que nunca gracias a las redes sociales.

Luego de 48 años consecutivos al aire, el programa “ En familia con Chabelo ” llegó a su fin. De esta manera se terminó con una etapa que marcó la infancia de muchas generaciones. El actor esta apunto de celebrar su cumpleaños número 85.

El personaje Chabelo no sólo es popular en las generaciones que lograron ver el programa los domingos, sino que los jóvenes han logrado saber de él gracias a los memes que se generan cada día con el rostro del actor.

El pasado diciembre, Xavier López Miranda , hijo de Chabelo, reveló que a su papá e gusta estar presente en las redes sociales aunque no esta muy en contacto de los motivos, ya que suele estar alejado de estas plataformas.

“Mi padre tiene 84 años y no es un hábil usuario de las redes sociales, pero le gusta la idea de saber que todavía está vigente, pese a que no participe directamente en ello. De vez en cuando me pregunta por lo que está pasando y tantán, no es algo que forme parte de su vida” Xavier López Miranda

Xavier López se popularizó en México y en gran parte de los países latinoamericanos gracias a su personaje de un niño travieso y juguetón con pantalones cortos. Se trata de un niño eterno que nunca ha crecido, debido a esta característica han surgido diferentes memes.

Cada que ocurre una situación en cualquier país ya sea religiosa, histórica, política o muerte de alguna celebridad, las redes sociales se inundan con memes que tienen como protagonista a Chabelo, incluso en diversas ocasiones se ha vuelto trending toppic .

“Me parece que es parte del consciente colectivo de este país. Es una figura que está aquí y el hecho de que la gente piense en él, significa un testimonio de la importancia del trabajo que hizo. Mi padre representa muchas cosas para mucha gente diferente” Xavier López Miranda

A pesar de que la mayoría de estas imágenes hacen relación a los miles de años que tiene el actor, la realidad es que el 17 de febrero Xavier López festejará su cumpleaños número 85. En una entrevista la productora Carla Estrada reveló que la celebración se su cumpleaños será privado con la presencia sólo de familiares y amigos.

“Vamos a preparar una comida en casa, pero será algo muy privado. Nuestra amistad ha durado más de 35 años” Carla Estrada

El actor nació en Chicago, Illinois, en 1935, pero es de padres originarios de León, Guanajuato, y estableció su carrera en México. Antes de entrar en el mundo de la televisión ejerció su carrera como médico.

En la televisión logró trabajar con grandes figuras como Mario Moreno ‘Cantinflas’, Mauricio Garcés, Los Polivoces, María Victoria, Manuel ‘El loco’ Valdés y Jorge Ortiz de Pinedo.

El personaje surgió cuando el tío Gamboín, director del bar de niños, dejó que Xavier López contara un chiste donde el protagonista era un niño llamado Chabelo en ‘ Carrusel musical ’. Posteriormente surgió ‘En familia con Chabelo’, producido y dirigido por el actor desde 1968, llegando a su fin el 20 de diciembre del 2015.